Что такое боевая повестка и чего требует от военнообязанного

Боевая повестка или мобилизационное распоряжение — это документ, который кажется военнообязанным в связи с мобилизацией для немедленного прибытия в определенное место сбора. Ее главное отличие от других видов повесток – требование немедленной явки для последующей отправки в воинскую часть.

В боевой повестке указываются следующие данные: имя, адрес, дата и время явки, а также список документов, которые нужно иметь при себе. Она содержит подпись и печать представителя ТЦК (территориального центра комплектования), сообщает издание "Факты".

Читайте также: Штрафы от ТЦК все чаще отменяют суды: названные основе причины

В отличие от обычной повестки, боевую не выдают для уточнения данных. Военнообязанный получает этот документ только после того, как пройдет военно-врачебную комиссию (ВЛК) и будет признан годным к службе. Получив боевую повестку, он должен прибыть в указанное место сбора со своими документами, в частности, паспортом и военным билетом.

Игнорирование боевой повестки несет серьезные последствия. Согласно Уголовному кодексу Украины (статья 336), отказ явиться может привести к лишению свободы на срок от 3 до 5 лет.

Направление военнообязанных по получении повестки зависит от их подготовки. Если человек имеет базовую военную подготовку, его отправляют непосредственно в воинскую часть для боевого согласования. Те, кто раньше не проходил службу, направляются в учебные центры.

Боевая повестка является юридически обязывающим документом, поэтому отказ от ее получения или невыполнение требований может повлечь за собой как административную, так и уголовную ответственность.

Напомним, ранее мы рассказывали, сколько у украинцев есть время на оплату штрафа от ТЦК.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!