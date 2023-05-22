Что такое фриссон: 5 способов испытать "кожный оргазм"

Существует несколько факторов, которые могут вызвать приятное чувство блаженства, которое не связано с сексуальным удовольствием и известно как "кожный оргазм" или фриссон.

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Фриссон, или с французского – "дрожь", является необычным физическим ощущением, которое знает почти каждый. Оно характеризуется муравьями по коже, мягкой дрожью в конечностях и учащенным сердцебиением. Иногда ученые называют это явление "кожным оргазмом".

С физиологической точки зрения фриссон возникает потому, что определенные мелодии могут стимулировать центры удовольствия в нашем мозге и вызвать высокий уровень дофамина. Это приводит к ощущению эйфории, которое сопровождается сильной физической реакцией, такой как "муравьи" по коже и дрожь.

Могут ли фриссон вызвать вещи, не связанные с музыкой или сексуальностью? На этот вопрос отвечает малоизвестное исследование, проведенное в 2010 году в Ганноверской высшей школе музыки и драмы под руководством Оливера Греве и его коллег.

В этом исследовании исследователи проверяли реакции участников на разные стимулы. Они прослушивали музыку или не-музыкальные звуки, как смех ребенка или шуршание листьев, смотрели на картины, вызывающие определенные эмоции, вдыхали различные запахи и даже получали массаж головы.

В ходе эксперимента ученые изучали физиологическую реакцию людей, включая частоту сердечных сокращений, дыхание и кожную реакцию, а также спрашивали их об ощущениях. Путем сравнения результатов тестов с описаниями людей об ощущениях фриссона, исследователи выяснили, насколько подобны эти физиологические реакции.

Оказалось, что разнообразные стимулы могут вызвать ощущения, похожие на фриссон, хотя в разных степенях. Даже кислый вкус лимонов, не любимый для многих людей, вызвал у 16 участников эксперимента знакомые муравьи по коже, которые часто ассоциируют с музыкальным удовольствием.

Это может показаться неожиданным, но частичным источником фриссона стимуляция "симпатической нервной системы", которая обычно реагирует на угрозу. Это может объяснять, почему неожиданный диссонанс мелодии или сильный вкус могут вызвать приятное возбуждение в системе, автоматически реагирующей на угрозу организма.

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Интересен тот факт, что визуальные стимулы, такие как картины или фотографии, вызвали наименьшую реакцию. Это может быть объяснено тем, что для восприятия этих стимулов требуется больше информации.

В следующей части исследования участникам разрешили выбрать свою любимую песню или сцену из фильма. При прослушивании или просмотре ученые измеряли уровень пилоэрекции (научное название для муравьев на коже) и сердечную активность.

Как ожидалось, как музыка, так и фильмы вызвали смену сердечного ритма (ощущение вибрации внутри) и дрожь по коже.

Интересно, что фильм не обязательно должен быть блокбастером. У некоторых людей наблюдались приятные ощущения покалывания кожи головы (так называемая автономная сенсорная меридиональная реакция), когда они наблюдали, как другие люди медленно выполняют определенные действия.

Как почувствовать фриссон

Музыка – известные музыкальные произведения, часто вызывающие музыкальный "кожный оргазм", включают песню Адель "Someone Like You", Концерт для фортепиано с оркестром №2 Сергея Рахманинова и песню "Wonderwall" группы Oasis;

Специфические звуки – разные звуки – от шуршания листьев до скрежета ногтей по доске – могут вызвать муравьи;

Вкус – резкие вкусы также вызывают у некоторых людей сильные физические ощущения;

Кинофильмы – на некоторых людей влияет кульминация голливудского блокбастера, в то время как другие с удовольствием наблюдают за медленными долгими действиями, как приготовление кофе;

Прикосновение – нежный чувственный массаж срабатывает для многих.

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