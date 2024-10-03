Что будет ожидать военнообязанного, если он не явится в ТЦК по повестке: объяснил юрист

В Украине военное положение и общая мобилизация продлены до 9 ноября 2024 года. Мужчины в возрасте 18-60 лет, подлежащие воинской обязанности, получают повестки и призываются в армию. Новый закон о мобилизации внес изменения в ответственность за неявку в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Рассмотрим, когда можно законно не явиться за повесткой и какие санкции ждут нарушителей в октябре 2024 года. Об этом пишет Униан.

Законные основания для неявки по повестке

Лицо, получившее повестку, обязано прибыть в ТЦК и СП в определенное время. Однако существуют уважительные причины для неявки, указанные в пункте 23 Постановления Кабмина №3633-IX :

Заболевание призывника Смерть близких родственников (включая родственников супругов) Последствия боевых действий Стихийные бедствия

Каждое из этих обстоятельств необходимо документально подтвердить, например, медицинской справкой или официальным актом уполномоченного учреждения.

Призывник должен уведомить ТЦК о невозможности появиться в течение 3 дней со дня, указанной в повестке. После этого он обязан прибыть в ТЦК в течение 7 календарных дней.

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Последствия неявки без уважительных причин

В отсутствие законных оснований для неявки применяются санкции. Сначала руководитель ТЦК и СП обращается в полицию для объявления лица в розыск. Если полиция не находит разыскиваемого, он может быть лишен права управления транспортным средством и оштрафован.

Адвокаты Евгений Камышев и Руслан Мельник объясняют, что наказания регулируются статьями 210 и 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП) и статьей 336 Уголовного кодекса.

КУоАП предусматривает следующие санкции в особый период (с 17 марта 2014 года):

За нарушение правил военного учета – штраф 17 000 – 25 500 грн

За нарушение законодательства об обороне и мобилизации – штраф 17 000 – 25 500 грн для граждан, 34 000 – 59 500 грн для должностных лиц

За сознательное уклонение от мобилизации может быть возбуждено уголовное дело с наказанием в виде лишения свободы на 3-5 лет.

Следует отметить, что штраф за неявку не налагается, если ТЦК и СП имеют доступ к данным лица в государственных реестрах или системе Резерв+.

Напомним, ранее мы рассказывали, кому из украинцев точно не придет повестка по почте.

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