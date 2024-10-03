Что будет ожидать военнообязанного, если он не явится в ТЦК по повестке: объяснил юрист
В Украине военное положение и общая мобилизация продлены до 9 ноября 2024 года. Мужчины в возрасте 18-60 лет, подлежащие воинской обязанности, получают повестки и призываются в армию. Новый закон о мобилизации внес изменения в ответственность за неявку в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Рассмотрим, когда можно законно не явиться за повесткой и какие санкции ждут нарушителей в октябре 2024 года. Об этом пишет Униан.
Законные основания для неявки по повестке
Лицо, получившее повестку, обязано прибыть в ТЦК и СП в определенное время. Однако существуют уважительные причины для неявки, указанные в пункте 23 Постановления Кабмина №3633-IX :
- Заболевание призывника
- Смерть близких родственников (включая родственников супругов)
- Последствия боевых действий
- Стихийные бедствия
Каждое из этих обстоятельств необходимо документально подтвердить, например, медицинской справкой или официальным актом уполномоченного учреждения.
Призывник должен уведомить ТЦК о невозможности появиться в течение 3 дней со дня, указанной в повестке. После этого он обязан прибыть в ТЦК в течение 7 календарных дней.
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Последствия неявки без уважительных причин
В отсутствие законных оснований для неявки применяются санкции. Сначала руководитель ТЦК и СП обращается в полицию для объявления лица в розыск. Если полиция не находит разыскиваемого, он может быть лишен права управления транспортным средством и оштрафован.
Адвокаты Евгений Камышев и Руслан Мельник объясняют, что наказания регулируются статьями 210 и 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП) и статьей 336 Уголовного кодекса.
КУоАП предусматривает следующие санкции в особый период (с 17 марта 2014 года):
- За нарушение правил военного учета – штраф 17 000 – 25 500 грн
- За нарушение законодательства об обороне и мобилизации – штраф 17 000 – 25 500 грн для граждан, 34 000 – 59 500 грн для должностных лиц
За сознательное уклонение от мобилизации может быть возбуждено уголовное дело с наказанием в виде лишения свободы на 3-5 лет.
Следует отметить, что штраф за неявку не налагается, если ТЦК и СП имеют доступ к данным лица в государственных реестрах или системе Резерв+.
Напомним, ранее мы рассказывали, кому из украинцев точно не придет повестка по почте.
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