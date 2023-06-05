Чтоб в дом не пришла беда: Почему нож нельзя оставлять на столе на ночь

С веками до нас дошли разнообразные поверья, связанные с тьмой ночи. Существует множество предрассудков, запрещающих делать определенные вещи после заката. Например, в общем-то известно, что вечером не рекомендуется выносить мусор из дома, проводить уборку или одалживать деньги.

Еще одна мистическая примета связана с тем, что оставлять нож на столе на ночь не рекомендуется, поскольку это может привлечь несчастье. Соответственно, расскажем, как возникла эта примета и что может произойти, если не соблюдать этот запрет.

Читайте также: Зловещие приметы, предсказывающие беду: что не стоит делать

Происхождение верования уходит в старину. Еще наши предки, живя в далеком прошлом, начали прятать ножи от чужих глаз. Это объясняется тем, что в прошлом люди не закрывали двери своих домов на замок, поэтому кто-либо мог попасть внутрь. Если нож оставался видимым, злоумышленник мог им воспользоваться против владельцев. Это часто приводило к воровству и намного вредило хозяевам. Таким образом, люди начали скрывать ножи подальше от глаза, чтобы избежать беды. И даже в наши дни люди верят, что оставленный на ночь нож может привлечь большие невзгоды.

Оставленный нож на столе на ночь, по верованиям, может спровоцировать ссоры в семье. Более того, какой-то член семьи может стать агрессивным и совершить насилие над кем-то. Муж может пытаться избить жену, а дети постарше проявлять неожиданную агрессию, оскорбляя младших.

Если нож оставлен на столе на ночь, с утра могут возникнуть сильные боли в животе. Кроме того, кого-то из членов семьи может постичь серьезное заболевание.

Забытый нож на столе может привести к бессоннице. Если кто-то смог заснуть, сон будет беспокойным, будет сопровождаться кошмарами.

Домашний дух может раниться ножом, оставшимся на столе. Такое событие очень огорчит домового, и он может начать доставлять неприятности в доме. Можно заметить, что некоторые мелкие предметы начинают исчезать или случайно падать.

Оставленный нож может попасть во власть недоброжелательных сил, начинающих активно действовать после заката. Поэтому ночью в доме можно услышать разные необычные звуки.

Как справиться с неудачей, если несчастье случилось? Если вы или кто-нибудь из вашей семьи забыл нож на столе, и с тех пор у вас возникли ссоры или внезапно кто-то заболел, важно немедленно действовать. Сначала вы можете пойти в церковь и помолиться. Также следует принести оттуда священную воду и освятить свой дом. Кроме того, задобрить домового будет нелишним, чтобы он лучше охранял ваш дом. Просто оставьте ему какую-нибудь закуску, например, печенье или сладости, в спокойном и тихом месте.

Напомним, мы уже писали о том, почему нельзя самостоятельно стричься.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!