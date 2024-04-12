Чтобы избежать блэкаутов: в Yasno сказали, в какое время украинцам нужно максимально экономить электричество

Генеральный директор Yasno Сергей Коваленко обратился к украинцам с просьбой о совместных действиях по сохранению стабильности энергосистемы страны.

"Мы все ощущаем сложную ситуацию с электроэнергией. Ее оценивать можно по-разному, но самый главный показатель – это наличие света в наших домах и на рабочих местах", – подчеркнул он.

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Сергей Коваленко призвал украинцев к единению и совместным усилиям, которые помогут преодолеть пиковые нагрузки на энергосистему.

По его словам, экономия электроэнергии в пиковые часы – это то, что мы можем и должны сделать сейчас.

"Что мы можем сделать сейчас? Экономить потребление в пиковые часы. И если нас таких будет много, то это сработает. Поэтому. С 19 до 22 часов. Каждый день. Пожалуйста, экономьте электроэнергию. Каждый день. Весь 2024 год. Пусть это станет привычкой", – написал Коваленко.

С 19:00 до 22:00 ежедневно предлагается:

Выключить лишние осветительные приборы

Отложить стирку, глажку и другие энергоемкие работы

Уменьшить использование электроприборов.

Гендиректор Yasno призвал украинцев экономию электроэнергии сделать своей привычкой в течение всего 2024 года.

Напомним, эксперты считают, что ударами по инфраструктурным объектам россия стремится создать гуманитарную катастрофу в Украине, посеять хаос и панику среди населения.

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