Чтобы не обмерзли зимой: как ухаживать за пионами осенью

Пионы, так очаровывающие нас своей красотой весной, требуют внимания и ухода и осенью. Для того, чтобы следующая весна была щедрой на большие бутоны, сейчас самое время позаботиться о них.

UAportal расскажет о правильном уходе за древовидными и травянистыми пионами.

Уход за древовидными пионами :

Особое внимание нужно уделить древовидным пионам, особенно если это привитые растения. Сильные морозы могут привести к обледенению цветов.

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Хотя этот вид пионов вообще устойчив к холоду, бесснежная зима и заморозки могут нанести значительный вред. Поэтому в начале октября следует привязать побеги пионов и мульчировать древесным торфом у корней. Торф, в отличие от листьев или соломы, не способствует развитию серой гнили.

После наступления холодов куст следует покрыть ветками ели, мешковиной или нетканым материалом, например спанбондом. Весной, если уже нет угрозы заморозков, укрытие можно снимать, поскольку древовидные пионы достаточно устойчивы к возвращению холода.

Уход за травянистыми пионами :

Травянистые пионы перед наступлением зимы должны быть обрезаны почти до уровня земли. Важно при этом избегать оставления пней, чтобы не создавать благоприятных условий для развития серой гнили и других грибковых заболеваний.

Как профилактическое мероприятие от вирусных заболеваний, можно посыпать землю вокруг куста пеплом. Оставшиеся после обрезки растительные остатки следует сжечь. Травянистым пионам не требуется дополнительной защиты от морозов, поскольку они достаточно устойчивы к холоду.

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