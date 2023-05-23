Будут быстро расти и не болеть – как применять йод для подкормки растений

Йодом можно заменять азотистые удобрения, к тому же он улучшает иммунитет растений и усиливает обменные процессы. UaPortal собрал советы как, когда и для каких именно растений можно применять йодную подкормку.

Для каких растений подходит подкормка йодом

Йод можно использовать в виде удобрения для:

томатов;

огурцов;

баклажанов;

перца;

клубники;

капусты.

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Благодаря йоду ускорится рост овощей, а их вкус станет слаще. Кому того, это отличная профилактика от заболевания фитофторозом. Йод подходит и для комнатных растений – фикуса и спатифиллума. Но перед подкормкой оборвите дряблые и желтые листики.

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Как сделать йодную подкормку

Йод разведите с водой в пропорции 2 стакана воды на 1 каплю йода. В растворе замочите рассаду на 6-8 часов, после чего начинайте высадку. Обращаем ваше внимание, что йодный раствор следует делать четко по указанным пропорциям, иначе он может убить растения.

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