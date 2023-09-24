Чтобы не сгорел: Как защитить компьютер от внезапного отключения электроэнергии

Условия чрезвычайных отключений электроэнергии для многих украинцев стали слишком известны из-за обстрелов и других факторов, вызывающих отключение электроснабжения.

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Эта ситуация может оказать значительное влияние на работу электронной техники, и компьютеры здесь не исключение. Важно подготовить свой компьютер к возможным отключениям, чтобы предотвратить возможные сбои и облегчить процесс отключения, пишет портал santeplus.

Одной из наиболее эффективных мер защиты является использование источника бесперебойного питания (ИБП). Это устройство, оснащенное батареей, обеспечивающей питание компьютера при отключении электроэнергии. Срок службы батареи обычно составляет один час, что позволяет сохранить рабочий процесс и безопасно выключить компьютер до возобновления питания.

Сетевой фильтр является еще одной полезной опцией для защиты компьютера от отключения электроэнергии. Это устройство создает линию защиты от скачков напряжения, которые могут возникнуть при чрезвычайных ситуациях. Используя сетевой фильтр, вы обеспечите защиту вашего компьютера и других электронных устройств от внезапных отключений электроэнергии и скачков напряжения.

Эти простые меры могут помочь сохранить вашу технику в интактном состоянии и предотвратить возможные сбои в работе при выключении электроэнергии. Необходимо всегда быть готовыми к чрезвычайным ситуациям и предохранять вашу технику от возможных рисков.

Напомним, ранее мы писали о том, нужно ли выключать ноутбук после использования.

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