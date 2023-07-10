Чтобы никогда не прилетали на ваш огород: Как эффективно отпугнуть птиц с участка

Как отпугнуть птиц из огорода и сада

Огородники хорошо знают, что птицы могут стать вредителями для урожая, поэтому важно знать, как отпугивать их из огорода. Предлагаем вам несколько эффективных способов.

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Биоакустические звуки

Одним из самых лучших способов отпугивать птиц является использование биоакустических звуков. Существуют устройства, имитирующие крики хищных птиц, и их присутствие заставит птиц покинуть огород. Эти устройства работают на батарейках, что удобно, поскольку не нужно постоянно заряжать их.

Ультразвуковой отпугиватель птиц

Птицы боятся ультразвука, поэтому использование ультразвуковых устройств может быть эффективным. Эти устройства также используются для отпугивания мышей. Разместите его в зоне огорода, где вредители чаще всего появляются.

Барьеры

Установка барьеров может быть эффективным способом отпугивания птиц. Растяните сетку или установите шипы на заборе, чтобы затруднить доступ птиц к огороду. Это снизит вероятность повреждения урожая.

Вода

Птицы боятся воды, поэтому можно использовать разбрызгиватель для создания струй воды на большом расстоянии. Это создаст впечатление опасности для птиц и заставит их избегать огорода.

Простой отпугиватель птиц своими руками

Для ищущих простые и доступные способы отпугивания птиц можно сделать устройство с помощью бутылки и палочки. Вырежьте несколько отверстий по диаметру бутылки и закрутите ее. Проделайте отверстие на дне бутылки, куда можно вставить палочку. При наличии ветра, бутылка будет вращаться, создавая движение, отпугивающее птиц от огорода.

Напомним, что разные грызуны на огороде и в саду наносят серьезный ущерб. Однако эксперты назвали дешевые и простые способы, которые помогут навсегда избавиться от крыс и других вредителей. Несмотря на вред, который наносят крысы, они еще разносят потенциально опасные болезни.

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