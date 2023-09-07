Чтобы техника дольше работала: сколько порошка сыпать в стиральную машину

Если вас интересует не только качество стирки, но и продолжительность службы стиральной машины, то правильное добавление порошка играет важную роль. Оказывается, даже неправильное использование порошка может привести к поломке техники.

Специалисты рассказали, сколько порошка нужно использовать во время стирки, чтобы стиральная машинка оставалась в исправном состоянии. В частности, основной принцип – придерживаться рекомендаций производителя.

Читайте также: Почему нельзя стирать вещи в горячей воде

Сколько порошка нужно использовать в стиральной машине разного веса:

Машинки на 3 кг – 75 гр порошка. Машинки на 4 кг – 100 гр порошка. Машинки на 5 кг – 120 гр порошка. Машинки на 6 кг – 150 гр порошка. Машинки на 7 кг – 180 гр порошка. Машинки на 8 кг – 200 гр порошка.

Помните, что превышение этих норм может привести к большому количеству пены, разводов на одежде и даже к поломке отсека для порошка или сливного фильтра.

Также важно правильно распределить порошок в отсеке стиральной машины. Обычно она разделена на три части – одна для кондиционера, а две для порошка. Куда сыпать порошок зависит от режима, на котором вы работаете. Вы можете посыпать порошок в отсек, где вода льется – это считается основным отсеком для порошка. Это особенно важно, если вы используете стиральную машину без обозначений.

Пусть правильная дозировка порошка и его распределение в отсеке поможет вашей стиральной машине служить дольше и предоставлять качественную стирку.

Напомним, мы уже писали, сколько стирального порошка нужно сыпать в стиральную машину.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!