Чтобы волосы были здоровыми: как правильно мыть расческу

При каждом расчесывании волос на расческе остается пыль, перхоть, кожное сало, частицы кожи, а также стайлинговых средств. Поэтому необходимо регулярно их мыть. Напоминаем, перед очисткой снимите с нее волосы.

Методы очистки:

Шампунь

Хорошо очищает от кожного сала, жира и перхоти. Замочите расческу в теплой воде с шампунем на несколько минут, потрите зубной щеткой и промойте под краном. Высушите.

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Шампунь и сода

Смешайте 0,5 тёплой воды, 1 ч. ложку шампуня и 1 ч. ложку соды. Зубной нанесите смесь на расческу и потрите. Ополосните водой и высушите.

Нашатырный спирт

Хорошо подходит для пластмассовых или синтетических расчесок. Смешайте литр теплой воды, 1 ст. ложку жидкого мыла и 1 ч. ложку нашатырного спирта. Замочите расческу в растворе на 7-10 минут. Потрите и промойте под краном. Высушите.

Спирт

Прекрасно подходит для очистки деревянных расчесок. Протрите расческу ватным диском, смоченным в спирте и дождитесь высыхания.

Напомним, мы уже писали, как правильно мыть голову

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