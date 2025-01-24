Чуть не замерз в 10 метрах от Румынии: спасатели нашли мужчину в Карпатах

23 января украинские пограничники вместе со спасателями нашли в Карпатах мужчину, который пытался нелегально пересечь границу и попасть в Румынию, но не справился с заснеженным горным маршрутом. По информации пограничников, 24-летний житель Кировоградской области решил незаконно пересечь границу, выбрав для этого высокогорный участок.

Однако из-за сложных погодных условий и истощения не смог преодолеть запланированный путь. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе и ГСЧС.

Сообщение об обессиленном мужчине поступило в ГСЧС в 14:30. Он находился в горах вблизи села Богдан Раховского района Закарпатской области, недалеко от государственной границы.

Спасательная операция длилась семь часов. Мужчину обнаружили всего в 10 метрах от границы с Румынией. На момент находки он был настолько истощен и обморожен, что не мог разговаривать.

Спасатели и пограничники оказали пострадавшему первую помощь: переодели в теплую одежду, напоили горячим чаем, а затем передали медикам. Врачи диагностировали у него всеобщее переохлаждение и обезвоживание. В настоящее время мужчина находится в реанимации.

Напомним, в Тернопольской области семья с пятью детьми живет в хижине посреди леса.

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