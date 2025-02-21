Дания поддерживает вопрос отправки миротворческой миссии в Украину: результаты опроса

Более половины граждан Дании, одной из ключевых стран-доноров военной помощи Украине, поддерживают идею отправки миротворцев после завершения войны. Согласно исследованию, 53% опрошенных высказались за участие Дании в предстоящей миротворческой миссии. Против выступили 15%, а 32% респондентов не определились или не имеют собственного мнения.

Кроме того, 66% поддерживают вступление Украины в Европейский Союз, а 68% считают, что страна должна присоединиться к НАТО. Такие данные приводит опрос общественного мнения, сообщает Bloomberg.

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Дания, население которой составляет около шести миллионов человек, предоставила Украине военную помощь на сумму 53,7 млрд крон (7,55 млрд долларов) с момента начала полномасштабного вторжения РФ. Несмотря на то, что вопрос миротворческой миссии еще рано обсуждать, премьер-министр Мэтте Фредериксен положительно оценивает инициативу Великобритании. В четверг она провела переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, подтвердив поддержку своей страны.

Опрос был проведен компанией Voxmeter для Ritzau с 18 по 20 февраля среди 1021 респондента. Погрешность не указана.

Напомним, свежий соцопрос показал, как украинцы оценивают Зеленского сейчас.

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