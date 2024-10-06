Даже водители со стажем ошибаются: какая разница в этих двух дорожных знаках

Даже опытные водители иногда могут запутаться в разнообразии дорожных знаков. Особенно когда речь идет о знаках, визуально очень похожих. Именно поэтому знание нюансов каждого знака является ключом к безопасной езде.

Рассмотрим два знака, часто вызывающих вопросы у водителей: "Аварийно опасный участок (другая опасность)" (1.39) и "Место (участок) концентрации дорожно-транспортных происшествий" (1.41).

По теме: В каких случаях водитель не заплатит штраф за ремень безопасности

Знак 1.39: предупреждение о потенциальной опасности

Знак 1.39. Источник: Скриншот Знак 1.39. Источник: Скриншот

Этот знак предупреждает водителя, что на следующем участке дороги могут быть опасные условия, такие как:

Неожиданные изгибы;

Крутые спуски или подъемы;

ограниченная видимость;

Другие опасности связаны с особенностями дорожного покрытия или геометрии дороги.

Иными словами, знак 1.39 указывает на потенциальную угрозу, которая может возникнуть из-за особенностей самой дороги.

Знак 1.41: предупреждение о статистически опасном участке

Знак 1.41. Источник: Скриншот Знак 1.41. Источник: Скриншот

В отличие от знака 1.39 знак 1.41 не предупреждает о конкретной опасности, а указывает на то, что на этом участке дороги часто случаются аварии. Это означает, что водители должны быть особенно внимательны и осторожны, поскольку статистика свидетельствует о повышенном риске ДТП именно в этом месте.

Чем отличаются эти знаки?

Знак 1.39 указывает на объективную опасность, связанную с особенностями дороги, в то время как знак 1.41 указывает на статистическую тенденцию, то есть на то, что на этом участке часто случаются аварии по разным причинам.

Знак 1.39 предупреждает о конкретной опасности, которую водитель может увидеть или почувствовать, например, крутой поворот. Знак 1.41 более общий и указывает на повышенный риск аварий без конкретизации причин.

Предлагаем узнать, какой штраф могут заплатить водители за "лысую резину".

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!