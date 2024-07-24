Дефицит в энергосистеме ощутимо уменьшился: 25 июля свет будут выключать всего 6 часов

В четверг, 25 июля, в Украине графики почасовых отключений света будут действовать всего 6 часов. Это связано с значительным уменьшением дефицита в энергосистеме.

Свет будут отключаться с 16:00 до 22:00. Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

"По указанию "Укрэнерго" графики отключений 25 июля будут применяться с 16:00 до 22:00", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что уменьшение ограничений стало возможным благодаря ощутимому уменьшению дефицита в энергосистеме. В прессслужбе также поблагодарили всех украинских энергетиков, которые круглосуточно делают все возможное, чтобы после обстрелов РФ была возможность уменьшить объем ограничений.

Ранее эксперты назвали приборы, незаметно накручивающие счета за свет.

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