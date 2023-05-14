Действительно ли произошел Ноев потоп: ученые объяснили свои сомнения

Ученые, исследуя библейские истории, обратили внимание на легенду о всемирном потопе и Ноевом ковчеге. После ряда исследований они усомнились в правдивости этих преданий.

По библейской истории всемирный потоп произошел как наказание Бога за грехи человечества, и только праведник Ной и его семья выжили, сохранив свою жизнь на ковчеге, который он построил по Божьему указанию. По описанию в Библии Ной построил огромный ковчег и взял на него с собой по два человека из каждого вида животных, чтобы сохранить их от уничтожения во время потопа. Затем он и его семья вместе с животными проживали на ковчеге 40 дней, пока вода не отступила и они не смогли вернуться на землю.

Профессор геоморфологии Университета Вашингтона в Сиэтле Дэвид Монтгомери, автор книги "Скалы не врут: геолог исследует Ноев потоп", заметил следующее: "Единственное, что мы точно знаем по геологии, это то, что глобального потопа никогда не было… Если вы смотрите на это буквально как на глобальное наводнение, покрывшее высокие горы мира, мне жаль, на Земле просто недостаточно воды, чтобы сделать это".

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В комментарии изданию Live Science учёный заметил, что если бы "небеса" открылись и вся вода в атмосфере взошла сразу в виде дождя, планета была бы погружена – но лишь на глубину около 2,5 сантиметра. А этого недостаточно, чтобы отправить в плавание огромный ковчег.

Издание Live Science пишет, что по данным NASA, если бы все ледники и ледяные покровы мира растаяли, уровень моря поднялся бы чуть более 60 метров. Кроме того, в исследовании 2016 года, опубликованном в журнале Nature Geoscience, было подсчитано, что в верхней части земной коры хранится 22,6 миллиона кубических километров подземных вод, которых достаточно, чтобы покрыть землю на глубину 180 м. Это большое количество воды, однако есть города, находящиеся на сотнях метров над уровнем моря, а гора Эверест – самая высокая на Земле – находится на высоте более 8,8 м над уровнем моря.

Ученые говорят, что геологи тоже не видят доказательств глобального потопа.

Издание обратило внимание, что у этой библейской истории есть и другие сомнительные разделы. Например, Ною было 600 лет, когда начался потоп — однако люди не живут так долго, и большинство видов не выжили бы, если бы их сократили только до двух животных, поскольку у них не было бы достаточного генетического разнообразия для создания жизнеспособной популяции.

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"Чем больше, непонятно, как каждое животное вообще сможет добраться до ковчега - представьте себе пингвинов, переваливающихся от Антарктиды до Ближнего Востока", — говорится в публикации.

Профессор древних исследований колледжа Рамапо в Нью-Джерси Ира Шпар рассказал Live Science, что библейские истории в Ветхом Завете, которые были записаны между 800 и 500 годами до нашей эры, вероятно, происходят из древнейших устных традиций и многих источников.

В других религиозных книгах, например в Коране, есть несколько иные рассказы об истории потопа Ноя, в то время как более ранние версии катаклизмов происходят из древних месопотамских текстов. Спар отметил, что есть история шумерского потопа, записанная во фрагментах, датируемая концом третьего тысячелетия до нашей эры.

Между тем, если считать источниками Ноевого потопа региональные, а не глобальные потопы, то эта история может выглядеть не как сказка. Профессор Монтгомери объяснил, что могли произойти некоторые "геологически правдоподобные" наводнения, которые и легли в основу истории.

Например, в конце 1990-х годов океанографы Уильям Райан и Уолтер Питман на встрече Американского геофизического союза выдвинули гипотезу о том, что около 7500 лет назад Средиземное море начало впадать в изолированное к тому времени Черное море, повлекшее массовые наводнения вокруг Черного моря, которые могли быть. истоками Ноевого потопа.

Напомним, ранее ученые доказали, что спутник Земли – Луна имеет твердое металлическое ядро.

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