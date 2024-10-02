Делайте это раз в неделю и орхидеи 'зацветут как сумасшедшие'

Комнатные орхидеи могут снова зацвести "новыми цветами" благодаря простой методике полива. Благодаря этому трюку орхидея расцветет с новой силой даже после того, как цветение только завершится.

Кэтрин Ридер, участница садоводческого сообщества, рассказала, как ее орхидея, приобретенная на скидке в супермаркете, потеряла последний цветок. Но вместо того, чтобы отказаться от растения, Кэтрин решила поливать его раз в неделю, используя всего один кубик льда.

Это дало поразительные результаты: орхидея начала активно цвести новыми, яркими цветами.

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Метод полива кубиками льда становится все более популярен среди любителей растений. Он помогает избежать чрезмерного полива, а постепенное таяние льда обеспечивает равномерное увлажнение почвы. Эксперты рекомендуют класть от одного до трех кубиков льда в неделю в зависимости от размера орхидеи.

Лед не дает орхидее засохнуть. Источник: Getty Лед не дает орхидее засохнуть. Источник: Getty

Однако не все садоводы поддерживают этот метод. Некоторые опасаются, что холодный лед может повредить корни растений. Несмотря на это, исследования показали, что полив орхидей льдом так же эффективен, как и традиционные методы, и не сокращает их жизнь.

Итак, если ваша орхидея увяла, попробуйте этот метод и, возможно, увидите, как она зацветет снова, на этот раз "как безумная".

Напомним, мы уже писали, что запрещено производить при выращивании орхидеи.

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