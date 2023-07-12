День апостолов Петра и Павла: история праздника и запрета

День святых апостолов Петра и Павла отмечается 12 июля. В этот день верующие чтят память апостолов Петра и Павла, проповедующих христианство по всему миру. Оба апостола приняли мученическую смерть за веру с разницей в один год.

Апостол Петр до того, как стать учеником Христа, был рыбаком. Он первым среди учеников назвал учителя Христом, то есть Мессией. За это Господь назвал его Камнем (так переводится имя Петра).

Перед распятием Иисуса Христа взяли под стражу первосвященники, тогда Петр трижды отрекся от Господа, но потом он покаялся и выкупил свое предательство тем, что стал пламенным проповедником христианской веры.

Апостол Петр предсказал свою мученическую смерть и его действительно казнили за евангельскую проповедь. Его распяли вниз головой.

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Апостол Павел (до крещения – Савл) не был учеником Христа, даже был гонителем христиан. Однажды на пути в Дамаск Господь призвал Савла к апостольскому служению. Во время путешествия его ослепил яркий свет и он услышал голос: "Савл, Савл, почему ты гонишь Меня?". Он услышал голос Иисуса и уверовал в Господа. В Дамаске его крестили и во время обряда он вернул зрение. С тех пор Павел стал ревностным проповедником христианской веры. Впоследствии он написал 14 посланий, включенных в Новый Завет. Павел принял мученическую смерть от меча.

12 июля, в день Петра и Павла, заканчивается один из четырех постов, установленных православной церковью.

Народные традиции

12 июля считается праздником рыбаков (апостол Петр был ловцом рыбы до того, как стать учеником Христа).

Петров день считают календарной границей года, крестьяне готовились к осени.

Традиции и обряды славян на Петров день были связаны с обычаями поклонения солнцу (костры, встреча восхода и т.п.).

Что принято делать 12 июля

В этот день принято извиняться у близких за оскорбления, посещать родных, посещать могилы умерших родственников. Желательно вспомнить святых Павла и Петра, посетить храм. В этот день в старину почитали рыбаков, женщины готовили блюда из рыбы.

В старину люди устраивали в этот день ярмарки и народные гуляния.

Крестные родители угощали своих крестников пшеничными пирогами.

Также в эти дни люди пытались хотя бы раз прокатиться на качелях, чтобы привлечь счастье и благополучие.

Что запрещено на Петра и Павла

Нельзя работать в поле, огороде. Запрещен тяжелый физический труд. Запретные ссоры. Запрещено злоупотреблять алкоголем, ругаться и громко кричать. Нельзя шить, вязать и вышивать. Не стоит купаться в водоемах и даже к ним не подходить. Нельзя давать деньги в долг и просить в долг. .

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