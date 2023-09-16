День фармацевта: поздравления в стишках и прозе на украинском

В Украине день фармацевта отмечают каждую третью субботу сентября. В этом году праздник пришелся на 16 сентября. Не забудьте поздравить знакомых фармацевтов.

Начиная с 1999 года, в сентябре работники фармацевтических предприятий, технологи и провизоры получают поздравления. UAportal расскажет, какие праздничные слова на украинском языке следует сказать фармацевтам в этот праздничный день.

Поздравления в прозе

Щиро вітаю вас із професійним святом — Днем фармацевтичного працівника! Ваша праця потребує багато досвіду та знань, любові до людей та співчуття, вона дуже важлива і почесна. У цей урочистий день хочу побажати вам та вашим рідним міцного здоров'я, професійних досягнень, благополуччя, щастя, любові і здійснення найсміливіших мрій.

Щиросердно вітаю вас з Днем фармацевтичного працівника! Бажаю всім, хто присвятив своє життя служінню ідеалам добра та людяності, невичерпності сил і завзяття, творчої наснаги у вашій важливій праці. Нехай щастям і любов'ю наповнюється кожен день вашого життя, а праця на благо людей приносить задоволення і радість. Нових ідей і перемог, надійних партнерів і вірних друзів, процвітання, удачі і добробуту вам і вашим родинам!

Прийміть найщиріші побажання міцного здоров'я, благополуччя, щастя і добра, тепла та любові, родинної злагоди і добробуту. Нехай кожен день дарує вам творче натхнення, стабільність у фармацевтичній діяльності, успішне вирішення проблем! Хай доля завжди посміхається вам, а люди дарують щирі слова вдячності за вашу уважність та професіоналізм!

Поздоровляю вас із професійним святом – Днем фармацевтичного працівника. Перш за все, хочу подякувати за самовіддану працю численної армії фармацевтів. Бажаю усім, хто трудиться у фармацевтичній промисловості, працівникам аптечної мережі, науковцям, управлінцям, викладачам і студентам, вашим родинам нових здобутків, здійснення усіх задумів, міцного здоров'я. Нехай ваша плідна праця набирає нового змісту, збагачується досвідом та приносить задоволення від виконаного обов'язку перед людьми, які так чекають на вашу допомогу. Зі святом!

Вітаю вас з днем ​​фармацевта! Дозвольте побажати в це чудове свято, перш за все, міцного здоров'я, щоб не довелося використовувати свій професіоналізм для себе особисто. Родинного тепла, щоб з радістю повертатися з улюбленої роботи. І фінансового благополуччя, побудованого винятково на продажу вітамінів.

Поздравления в стихах

Професія провізора важлива,

На жаль, без ліків жити неможливо.

У цьому світі, щоб довго жити,

Потрібно щось вколоти, щось попити…

Ліками й добрим словом лікувати

Покликані ви. Так тримати!

Тому здорові будьте і щасливі,

А ваші вчинки хай будуть сміливі.

За стільки літ роботи у аптеці

Іще ні разу на своїм віку

Не завагалось ваше серце,

Що вибрало професію таку.

А навпаки, вистукує гучніше,

Підказує "Ти правильно живеш!"

Бо що в житті є, дійсно, важливіше,

Коли не лиш для себе, а й для інших

Частинку свого серця віддаєш?!

Професія провізора важлива,

На жаль, без ліків жити неможливо.

У цьому світі, щоб довго жити,

Потрібно щось вколоти, щось попити…

Ліками й добрим словом лікувати

Покликані ви. Так тримати!

Тому здорові будьте і щасливі,

А ваші вчинки хай будуть сміливі.

День в році такий один,

Веселись, душа!

Аспірин, валокордин,

Ношпа, валеріана!

Фармацевт, живи, цвіти,

Широко всміхайся!

Ваше професійне свято

Хай вам радість принесе,

Надихне на нову працю,

Подарує вам усе:

І достаток, і удачу,

І натхнення, і любов,

І повагу, і подяку,

Молодість поверне знов.

Напомним, в Украине день медицинского работника теперь празднуют 27 июля.

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