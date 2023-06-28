День Конституции Украины 2023: патриотические поздравления

День Конституции отмечается ежегодно 28 июня с 1996 года – дня подписания Основного закона Украины. Это не только важный, но и радостный праздник для каждого из нас. Поздравить друзей и родных с этим событием поможет подборка поздравлений и картинок от UaPortal.

Поздравления в стихах

День главного закона Украины,

Сегодня будем праздновать сполна,

Так веселись и будь всегда моложе,

Любимая прекрасная страна.

И в этот праздник пару слов напишем,

Преподнесем вот этот поздравок,

Всем украинцам радости большого счастья,

Тепла, удачи и любви глоток.

***

Для украинцев важный праздник,

День Конституции страны,

Его отметим разнообразней,

Ведь нам проблемы не страшны.

Желаем мира всем, здоровья,

Не унывать и не страдать,

Сердца наполнятся пускай любовью,

Мы будем жить и процветать!

***

День Конституции сегодня,

Я поздравляю нас друзья.

Пускай в стране стабильность будет,

Чтобы в достатке жила каждая семья.

Чтоб были мы здоровы, душой чисты,

Чтоб гордо украинцами звались.

Чтобы над нами счастье и успех нависли,

Чтоб песни без конца лились.

***

Конституция — закон

Самый настоящий,

Хоть бывает он порой

Несколько скользящим!

В Украине пусть Закон

Очень честным будет,

Помогает пусть во всем

Даже бедным людям

***

Оставь дела ты и заботы

И остальные все причины,

День Конституции сегодня

Страны великой Украины.

Сегодня весь народ ликует

И повсеместно веселится.

Закон сегодня торжествует.

Кругом улыбчивые лица.

***

С Днем Конституции сегодня

Вас поздравляю от души.

Пусть наши правила, свободы

Достойны будут, хороши.

Пускай всегда нас защищает

Важнейший этот документ,

Ты вспомни свод сей правил главных

В ответственный всегда момент.

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Поздравления в прозе

Дорогие Украинцы! Сегодня большой государственный праздник — День Конституции Украины. Конституция — это основной закон государства, который провозглашает его независимость и свободу. Пусть у каждого украинца будет масса поводов для гордости за родную страну. С праздником!

***

С Днем Конституции Украины. Желаю мира и процветания стране, в которой ты будешь себя чувствовать уверенным, востребованным, самореализованным, полноправным и счастливым человеком и гражданином!

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Поздравляю с Днем Конституции Украины. Желаю жить по нраву, но без ограничений на право выбора, свободы слова и благородного поступка. Пусть в стране будет порядок, а на душе — покой и радость.

***

Поздравляю с Днем Конституции Украины и от всей души желаю всегда гордиться своей страной и помнить о своих правах, уважать любой закон и верно понимать трактовку любого правила. Пусть Конституция обеспечивает полноценную жизнь и дает возможность самореализации в этой жизни.

Напомним, у нас есть еще много поздравлений с Днем Конституции.

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