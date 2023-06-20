День летнего солнцестояния 21 июня: приметы и что нельзя делать

Летнее солнцестояние – это астрономическое явление, которое происходит каждый год летом. Это момент, когда Солнце достигает наибольшего расстояния от экватора, а именно занимает самое высокое положение на небосводе. Это один из двух солнцестояний, другой – зимнее солнцестояние.

Основная причина летнего солнцестояния состоит в наклоне земной орбиты и ее отклонении относительно плоскости орбиты. В летний период северное полушарие Земли наклоняется в сторону Солнца, поэтому лучи Солнца попадают на нее под прямым углом. Это приводит к продлению продолжительности дня и увеличению солнечной активности.

Летнее солнцестояние обычно происходит 20, 21 или 22 июня на северном полушарии и 21, 22 или 23 декабря на южном полушарии. В этот момент Солнце достигает своего наивысшего положения на небосводе, а день имеет наибольшую продолжительность в году. После летнего солнцестояния дни становятся постепенно короче, а осень приближается.

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Летнее солнцестояние является важным астрономическим явлением, имеющим значение для календарных расчетов, определение времени года и влияния на климатические изменения. Оно также играет немаловажную роль в культурных традициях и празднованиях многих народов.

Приметы 21 июня

Наши предки заметили, если в этот день погода будет хорошая, то и осень будет хорошая.

Много росы утром – год будет богат фруктами, овощами и зерновыми культурами.

Если ночь ясная и звездная, осень будет теплой и дождливой. А еще это значит хороший сбор грибов.

Если будет дождь – все лето будет с дождями.

Усилился ветер – к переменной погоде.

Встретили рассвет – болезни минуют.

До рассвета положить монетку у двери – до финансово удачного года.

Традиции и запреты в день солнцестояния:

В этот день было принято проводить следующие ритуалы: На бумаге нарисовать желтым карандашом круг, символ Солнца. Разместить четыре церковные свечи так, чтобы круг был в их квадрате – одну поставить на север, вторую – на юг, третью – на восток, четвертую – на запад. У северной свечи положить листок со списком вещей, от которых хотелось бы избавиться, у южной – что хотелось бы привлечь к своей жизни, у восточной – чему хотелось бы научиться. Надо поочередно зажечь свечи, а затем поджечь от каждой список, говоря: "Сила Солнца, мы теперь едины, освещай все, что должно прийти и отпусти все, что должно уйти".

В этот день запрещено:

Проводить время в одиночестве и печалиться, вспоминать умерших и посещать кладбище.

Под запретом – ругательство, оскорбления, слезы, праздность, пьянка, массовые гуляния и чрезмерное веселье.

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