День недели влияет на цену билетов на поезда в Украине: как сэкономить при покупке

Украинцы могут сэкономить на билетах "Укрзализныци", если правильно организуют свою поездку. Стоимость билета меняется в зависимости от сезона, дня недели, класса вагона и времени покупки.

В приказе Министерства инфраструктуры Украины №184 установлены специальные коэффициенты, которые определяют стоимость билета, сообщает OBOZ.UA. Всего их 12, и цена билета может меняться на несколько десятков процентов в течение года.

Когда можно купить дешевые билеты на поезд

День недели

Цена билетов на поезд повышается на 10% в пятницу и воскресенье, поскольку многие украинцы путешествуют на выходные.

Зато во вторник и среду стоимость снижается на 10%.

В остальные дни (понедельник, четверг, суббота) цена остается на стандартном уровне.

Если у вас есть возможность поехать в будни, особенно во вторник или среду, вы можете сэкономить до 20% на билетах в оба направления.

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Дата и месяц

Предположим, что базовая стоимость билета составляет 500 грн. В таком случае при покупке билета на 21 января (период низкого спроса) пассажир заплатит 425 грн (коэффициент 0,85).

Зато 6 августа (во время высокого спроса, например, летний сезон отпусков) цена билета составит 535 грн (коэффициент 1,07).

Перед тем, как планировать путешествие, стоит ознакомиться с таблицей сезонных коэффициентов, чтобы выбрать наиболее выгодный период.

Коэффициенты к тарифам УЗ по календарным периодам. Источник: zakon.rada.gov.ua (скриншот) Коэффициенты к тарифам УЗ по календарным периодам. Источник: zakon.rada.gov.ua (скриншот)

Другие нюансы при покупке билетов на поезд

Цена билета также зависит от класса вагона. Наиболее экономный вариант – плацкарт, тогда как за сидячий класс или купе придется платить больше.

Можно сэкономить, если приобрести билет заранее и сразу в оба направления – чем раньше покупаете, тем больше доступных вариантов.

Лучше оформлять билеты онлайн через свой банк или через сайт/приложение "Укрзализныци", чтобы сразу увидеть разницу в цене в зависимости от сезона и дня недели.

Напомним, ранее мы рассказывали, о каких неожиданных бесплатных возможностях не догадываются пассажиры "Укрзализныци".

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