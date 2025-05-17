Денежная помощь от ООН: кто из украинцев может получить более 10 тыс. грн

Часть украинцев сможет претендовать на получение финансовой помощи от ООН. Сумма выплаты составит 10,8 тысячи гривен.

Речь идет о гражданах, которые пострадали из-за военных действий. Они могут оформить помощь 3,6 тысячи гривен на человека от ООН за три месяца. Об этом сообщает "24 Канал" со ссылкой на УВКБ ООН в Telegram.

Финансовая помощь предоставляется лицам, которые в течение 30 дней до обращения оказались в одной из таких ситуаций:

пострадали от обстрелов, в результате чего их постоянное жилье было повреждено;

их жилье стало непригодным для проживания из-за боевых действий;

семья проживает в привычном месте, но не справляется с ростом расходов или риском потери дохода в результате военных событий;

были вынуждены эвакуироваться из населенных пунктов, где объявлена обязательная эвакуация;

потеряли родного человека – одного из членов домохозяйства;

один из членов семьи получил ранение, был госпитализирован или нуждается в лечении из-за ущерба, нанесенного войной;

были включены в проверенные списки эвакуированных или пострадавших, которые предоставила местная власть.

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"Сумма помощи базируется на сумме минимальной потребительской корзины, составляет 3 600 гривен на человека и покрывает трехмесячный период", – отмечается в сообщении.

Как получить финансовую помощь

Необходимо обратиться за консультацией в представительство УВКБ ООН в случае, если человек эвакуировался или самостоятельно выехал в течение последнего месяца, или его жилье пострадало от обстрелов в этот период. Прием проводится в Днепре, на улице Половицкой, 9 (рядом с театром оперы и балета), с понедельника по пятницу с 10:00 до 15:00.

Дополнительную информацию о получении выплат можно узнать, позвонив по телефону или написав на электронную почту:

горячая линия УВКБ ООН : 0 800 307 711 (с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00);

: 0 800 307 711 (с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00); электронная почта: unhcrukraine@donbassos.org.

"Вся информация, которую вы предоставите при регистрации, является конфиденциальной и будет занесена в базу данных УВКБ ООН. Предоставляя свои персональные данные, вы даете согласие на передачу их поставщику финансовых услуг для получения денежной помощи", – говорится на сайте фонда.

Ранее мы рассказывали, где украинцы могут получить помощь в 7,6 тыс. долларов.

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