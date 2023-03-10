Денежное дерево: как ухаживать и какие приметы связаны с этим комнатным растением

Денежное дерево (Crassula ovata) происходит из Южной Африки, но сейчас оно выращивается по всему миру. Это растение, которое еще называют толстянка яйцевидная или красавица яйцевидная, имеет толстые, мясистые листья и может достигать высоты до 1 метра. Она может расти в любых условиях, но лучше растет в ярком свете и умеренном поливе.

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Уход за денежным деревом очень прост. Оно нуждается в умеренном поливе, что не позволяет почве пересохнуть или слишком увлажниться. Если вы заметили, что листья начинают опадать или желтеть, это означает, что растение не получает достаточно влаги.

Денежное дерево требует также яркого света, но нужно избегать прямых солнечных лучей, которые могут вызвать опекание листьев. Лучше разместить денежное дерево на окне на восточную или западную сторону дома.

Относительно примет, связанных с денежным деревом, считается, что растение привлекает финансовую стабильность и благополучие к дому. Также, если денежное дерево подарили вам в день рождения, оно приносит удачу и успех в жизни.

Активный рост растения считается признаком счастья. Это значит, что никто в доме не испытывает потребностей, а деньги приумножаются. И наоборот – усыхание и болезни говорят о быстром разрушении состояния хозяев.

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