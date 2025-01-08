Деньги на аренду жилья для украинцев: что стоит знать о новой государственной помощи

С 29 января в Украине стартует программа субсидий по аренде жилья для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Она предусматривает частичную компенсацию расходов на аренду, причем размер пособия будет определяться индивидуально.

О запуске этой программы объявил премьер-министр Денис Шмигаль. Он подчеркнул, что она является частью инициативы "Зимова підтримка".

"В этом месяце начнется еще одна программа "Зимової підтримки" – прием заявок на субсидии для аренды жилья для ВПЛ. Это поможет тысячам наших граждан в этот сложный период", – отметил премьер.

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Народная депутат Елена Шуляк ("Слуга народа") сообщила, что размер субсидии будет определяться индивидуально. При этом будут учитываться такие факторы, как:

уровень доходов семьи;

количество человек в семье;

стоимость аренды жилья.

"Субсидия на аренду жилья не будет влиять на возможность получения субсидии на коммунальные услуги. Цель этой программы - поддержка тех, кто действительно испытывает трудности с финансовой нагрузкой, связанной с арендой жилья", – говорится в сообщении.

Помощь смогут получить внутренне перемещенные лица, если их расходы на аренду превышают 20% общего дохода семьи или лица. Это касается тех, кто проживает в следующих областях:

Луганская;

Донецкая;

Херсонская;

Черниговская;

Сумская;

Харьковская;

Запорожская;

Николаевская;

Днепропетровская.

Первая заместитель министра социальной политики Дарья Марчак также отметила в комментарии Oboz, что в рамках программы планируется компенсировать налоговую ставку, которую арендодатель должен платить, чтобы поощрить его заключать официальные договоры аренды. "Это необходимо для обеспечения юридической защиты ВПЛ, чтобы они не оказались без жилья или не столкнулись с несправедливым повышением арендной платы", – пояснила Марчак.

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