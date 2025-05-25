Деньги от Канады: кто из украинцев сможет воспользоваться помощью

Фонд Depaul Ukraine запускает новую инициативу под названием "Интегрированная поддержка уязвимых семей", реализуемая при финансовой поддержке правительства Канады. В рамках этого проекта предусмотрены денежные выплаты гражданам.

Об этом сообщили в пресс-службе фонда на официальной странице в Facebook. Как отмечается, инициатива благотворительного фонда Depaul Ukraine ориентирована на жителей Одессы и Одесской области.

Проект направлен на оказание комплексной поддержки и помощи в решении жизненных проблем для социально уязвимых семей. В частности, речь идет о следующих категориях:

семьи, где один из родителей сам воспитывает ребенка до 18 лет или занимается пожилыми родственниками;

семьи, в которых пожилые мужчины или женщины самостоятельно ухаживают за несовершеннолетними;

случаи, когда дети до 18 лет находятся на попечении одного из родителей или пожилых людей.

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В рамках проекта семьи смогут получить доступ к различным услугам в зависимости от уровня уязвимости и потребностей. Поддержка будет оказываться в центрах помощи семьям и включать:

социальное сопровождение с применением кейс-менеджмента;

психологическую помощь для детей младше 18 лет и взрослых;

образовательные и развивающие мероприятия для несовершеннолетних и молодежи;

юридическую поддержку;

денежную помощь многоцелевого характера;

предоставление гуманитарных ресурсов;

безопасное жилье и сопровождение для женщин, находящихся в зоне высокого риска из-за гендерного насилия.

Как подать заявку на получение помощи в рамках проекта

Граждане, нуждающиеся в финансовой поддержке, должны заполнить специальную анкету. После этого представители проекта самостоятельно свяжутся с заявителями.

Уточнить детали можно по телефонам:

+38 050 700 31 77

0 800 3000 17

Как отмечают организаторы, проект внедряется при содействии Министерства иностранных дел Канады, организаций "Развитие и мир" (Каритас Канада) и CAFOD (Каритас Англии и Уэльса).

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