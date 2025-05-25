Деньги от Канады: кто из украинцев сможет воспользоваться помощью
Фонд Depaul Ukraine запускает новую инициативу под названием "Интегрированная поддержка уязвимых семей", реализуемая при финансовой поддержке правительства Канады. В рамках этого проекта предусмотрены денежные выплаты гражданам.
Об этом сообщили в пресс-службе фонда на официальной странице в Facebook. Как отмечается, инициатива благотворительного фонда Depaul Ukraine ориентирована на жителей Одессы и Одесской области.
Проект направлен на оказание комплексной поддержки и помощи в решении жизненных проблем для социально уязвимых семей. В частности, речь идет о следующих категориях:
- семьи, где один из родителей сам воспитывает ребенка до 18 лет или занимается пожилыми родственниками;
- семьи, в которых пожилые мужчины или женщины самостоятельно ухаживают за несовершеннолетними;
- случаи, когда дети до 18 лет находятся на попечении одного из родителей или пожилых людей.
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В рамках проекта семьи смогут получить доступ к различным услугам в зависимости от уровня уязвимости и потребностей. Поддержка будет оказываться в центрах помощи семьям и включать:
- социальное сопровождение с применением кейс-менеджмента;
- психологическую помощь для детей младше 18 лет и взрослых;
- образовательные и развивающие мероприятия для несовершеннолетних и молодежи;
- юридическую поддержку;
- денежную помощь многоцелевого характера;
- предоставление гуманитарных ресурсов;
- безопасное жилье и сопровождение для женщин, находящихся в зоне высокого риска из-за гендерного насилия.
Как подать заявку на получение помощи в рамках проекта
Граждане, нуждающиеся в финансовой поддержке, должны заполнить специальную анкету. После этого представители проекта самостоятельно свяжутся с заявителями.
Уточнить детали можно по телефонам:
- +38 050 700 31 77
- 0 800 3000 17
Как отмечают организаторы, проект внедряется при содействии Министерства иностранных дел Канады, организаций "Развитие и мир" (Каритас Канада) и CAFOD (Каритас Англии и Уэльса).
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