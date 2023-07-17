Деньги уже идут к ним: названы три знака зодиака, которые будут купаться в роскоши

Астрологи считают, что некоторые знаки зодиака притягивают деньги, как магнит. Этих людей отличает врожденная предрасположенность к большому заработку, и особенно удачной для них окажется вторая половина июля – они будут купаться в роскоши.

Овен

Уроженцы этого знака зодиака не могут спокойно спать, поскольку у них в голове все время появляются новые, нереализованные идеи. Они хотят добиться успеха любой ценой – и именно целеустремленность является той движущей силой, которая помогает им в жизни.

Овны – умные и амбициозные люди, которые охотно берутся за новые профессиональные задачи . Они обладают врожденными лидерскими качествами и не обращают внимания на критику, поэтому небольшие неудачи мотивируют их действовать. Овны смогут в июле быстро подняться по профессиональной лестнице, что принесет им много денег.

Телец

Телец - один из трех самых дисциплинированных знаков зодиака. В этом отношении их можно поставить наравне с Козерогами и Девами. Люди под этим знаком зодиака питают слабость к роскошным интерьерам и красивым вещам.

К счастью, у Тельцов есть врожденный дар "притягивать" деньги. Обычно они с детства знают, чем хотят заниматься в жизни. Вместо того, чтобы витать в облаках, сосредотачиваются на практических интересах и постоянно углубляют свои знания в одной конкретной области. В результате они быстро становятся ценными специалистами в своей области. Удача в июле позволит им увеличит доходы в разы.

Лев

Львы больше всех знаков зодиака хотят, чтобы ими восхищались и обожали. Они сильно мотивированы приобретать навыки, которые позволят стать богатыми. Уроженцы знака умны и совсем не уклоняются от своих обязанностей.

Чаще всего Львы много работают, чтобы добиться успеха. Однако, как только им удастся повысить свой статус, они будут хвастаться своим богатством. Дорогая одежда, быстрые машины и роскошные вечеринки – для них это звучит как идеальный жизненный сценарий. И в июле появится шанс его реализовать.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали самые счастливые дни для всех знаков зодиака в июле, когда мечты могут сбыться.

По их словам, второй месяц лета станет судьбоносным периодом для некоторых уроженцев зодиакального круга – если одних ждет финансовая удача, то другие обретут счастье в любви. Однако для этого придется проявить смелость и решительность.

Также астрологи утверждают, что люди, рожденные в определенное время, чаще страдают от подобных заболеваний. Некоторые склонны к проблемам с сердцем, другие – с нервной системой. Читайте детальнее.