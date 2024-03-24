Депутат объяснил, будут ли отправлять ограниченно пригодных в боевые части

Народный депутат Украины Федор Вениславский пояснил, что украинцы, имевшие статус ограниченно пригодных, могут быть мобилизованы в боевые подразделения. Соответствующие изменения в законодательство были введены в четверг, 21 марта, когда Рада приняла законопроект об обеспечении прав военнослужащих на социальную защиту №10313.

В частности, документ исключает понятие "ограниченной пригодности" во время военного положения. Военнообязанные, получившие такой статус раньше, в течение девяти месяцев должны пройти повторное медосмотр, заявил Вениславский в эфире телемарафона.

"Когда мы наведем порядок и четко определим, кто пригоден, а кто непригоден, они могут быть мобилизованы. Если пригодятся, смогут пополнить вакантные места в боевых подразделениях и бригадах", – отметил нардеп.

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Добавим, комиссия по приписке может принять решение о непригодности к военной службе. Также исключена соответствующая норма об ограниченной пригодности по основаниям прекращения контракта и увольнения с военной службы.

Также слова "с исключением из военного учета" изъяты из норм, по которым исключению из военного учета в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки подлежат граждане Украины, которые признаны военно-врачебными комиссиями непригодными к военной службе с исключением из военного учета.

Напомним, в начале февраля 2024 года Верховная Рада одобрила в первом чтении правительственный закон о мобилизации. Ко второму чтению законопроекта №10449 об усилении мобилизации нардепы подали более 4000 поправок.

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