Депутат пояснив, чи відправлятимуть обмежено придатних у бойові частини

Народний депутат України Федір Веніславський пояснив, що українці, які мали статус обмежено придатних, можуть бути мобілізовані до бойових підрозділів. Відповідні зміни до законодавства були запроваджені у четвер, 21 березня, коли Рада ухвалила законопроєкт про забезпечення прав військовослужбовців на соціальний захист №10313.

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Зокрема, документ виключає поняття "обмеженої придатності" під час воєнного стану. Військовозобов’язані, які отримали такий статус раніше, упродовж дев’яти місяців повинні пройти повторний медогляд, заявив Веніславський в ефірі телемарафону.

"Коли ми наведемо лад і чітко визначимо, хто придатний, а хто непридатний, вони можуть бути мобілізовані. Якщо будуть придатними, зможуть поповнити вакантні місця в бойових підрозділах і бригадах", – зазначив нардеп.

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Додамо, комісія з питань приписки може ухвалити рішення про непридатність до військової служби. Також виключено відповідну норму про обмежену придатність з підстав припинення контракту і звільнення з військової служби.

Також слова "з виключенням з військового обліку" вилучено з норм, за яким виключенню з військового обліку у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки підлягають громадяни України, які визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку.

Нагадаємо, на початку лютого 2024 року Верховна Рада схвалила у першому читанні урядовий закон про мобілізацію. До другого читання законопроєкту № 10449 про посилення мобілізації нардепи подали понад 4000 поправок.

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