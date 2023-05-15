Держитесь от них подальше! Названы самые подлые знаки зодиака среди женщин

Дата рождения имеет огромное влияние на характер человека, поведение и жизненный выбор. Так, среди всех уроженцев зодиакального круга выделяют три, которых считают самыми подлыми.

Женщины Близнецы, Львы и Скорпионы любят посплетничать, они высокомерные и мстительные. Ради своих целей готовы пойти по головам и перечеркнуть отношения с теми, кого называли близкими.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Женщины-Близнецы могут быть очень злыми, если их чувства задеты, и их главное оружие – сплетни. Они распускают грязные слухи обо всех людях, которые им не нравятся. Если по каким-то причинам кто-то становится их врагом, Близнецы сразу же начнут строить козни за спиной, улыбаясь в лицо.

Уроженцы этого знака злые и двуличные. Кроме того, в плохом настроении они часто срываются на других и критикуют тех, кто этого не заслуживает. О плохих поступках они совершенно не жалеют, ведь уверены в своей непогрешимости и правоте.

Лев (23 июля – 22 августа)

Подлая натура женщин-Львов раскрывается в конкретных ситуациях. Если их кто-то обидел, то пощады не будет. Уроженцы знака сразу идут в атаку на оппонента и готовы использовать все средства, чтобы ударить побольнее.

О подлости женщин-Львов свидетельствует и их мстительность. Они плетут интриги для своих врагов и тщательно планируют "расправу", наслаждаясь несчастьем своего противника. Способны и на обман, причем даже не будут оправдываться, если их уличат.

Скорпион (23 октября – 22 ноября)

Женщины-Скорпионы считаются самыми подлыми среди всех знаков зодиака. Они всегда помнят обиды и не могут отпустить прошлое, даже если прошли десятилетия. Скорпионы действительно желают зла своим врагам, но могут скрывать свои истинные намерения за маской.

Они могут манипулировать людьми, играя их чувствами. Под удар могут попасть не только те, кого Скорпионы считают оппонентами, но даже родственники. На пути к своей цели женщины, рожденные под этим знаком, не пожалеют никого.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоевывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.

Также астрологи выделяют четыре знака зодиака, которые не любят людей. Их круг общения очень узкий, они не торопятся пускать других в свой мир и кажутся достаточно замкнутыми.