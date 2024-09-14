Десантники СОУ на Курщине разбили российскую колонну ВДВ из 14 единиц бронетехники (видео)

В последние дни российские оккупанты усиливают давление на украинские позиции на Курщине, пытаясь оттеснить Силы обороны. Однако украинские защитники дают достойный отпор врагу.

На днях противник предпринял очередную попытку прорвать оборону наших позиций. На позиции украинских десантников враг бросил 14 единиц военной техники, среди которых были танки, боевые машины десанта и бронетранспортеры, сообщило Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

Несмотря на численное преимущество, российские оккупанты потерпели сокрушительное поражение. В ходе яростного боя, который длился несколько часов, украинские десантники продемонстрировали высокое военное мастерство и отвагу.

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Результаты боя: уничтожены 5 боевых машин десанта, танк и бронетранспортер противника.

Кадры уничтожения техники врага Кадры уничтожения техники врага

Кадры уничтожения техники врага Кадры уничтожения техники врага

Кадры уничтожения техники врага Кадры уничтожения техники врага

Кадры уничтожения техники врага Кадры уничтожения техники врага

Кадры уничтожения техники врага Кадры уничтожения техники врага

Кадры уничтожения техники врага Кадры уничтожения техники врага

Оккупанты понесли значительные потери в живой силе. Остальные российские солдаты вынуждены были отступить с поля боя.

Напомним, воины Сил специальных операций Украины, работающих в Курской области РФ, на вражеской территории совершили удачную засаду на находившихся на позициях российских солдат.

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