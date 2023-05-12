Десерт без выпечки: рецепт зефирного торта с фруктами

Этот торт не нуждается в выпечке, делается очень просто и быстро и оставляет пространство для экспериментов: для его приготовления можно выбирать любые фрукты и ягоды.

Ингредиенты:

– зефир – 500 г;

– желатин – 50 г;

– сахар – 1 стакан;

– фрукты – 3 шт.;

– ванильный сахар – 2 пакетика;

– сыр – 350 г;

– сметана – 300-350 г;

– кокосовая стружка.

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Способ приготовления:

Разрежьте зефир на две половины. Плотно выложите в форму. Фрукты порежьте и разместите между зефиром. Желатин разведите в воде и растворите на водяной бане.

Взбейте творог, сметану, сахар и ванилин, добавьте желатин.

Залейте этой массой зефир и отправьте в холодильник на ночь. Перед подачей посыпьте кокосовой стружкой.

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