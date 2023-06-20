Десять простых правил, что нельзя делать во время грозы

В Украине все чаще проходят ливни. Во время грозы следует соблюдать ряд правил, которые помогут предотвратить травмы.

Погодное явление может застать как на улице, так и дома. UAportal напоминает основные правила поведения во время ливня.

Во время грозы нужно закрыть все окна и двери, в помещении не должно быть сквозняка. Сквозняк может притянуть шаровую молнию.

Лучше прятаться в автомобиле или в доме с громоотводом. Впрочем, машину ни в коем случае нельзя парковать под деревьями или высокими конструкциями. Также в авто нужно закрыть окна, опустить/снять антенну, остановиться и переждать непогоду.

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Нельзя укрываться от грозы под деревом, поскольку оно притягивает молнии. Кроме того, существует опасность падения тяжелых ветвей, которые могут сломаться под натиском ветра.

Во время проливного дождя избегайте металлических заборов, стен, возле которых растут деревья, уличных фонарей, металлических башен, опор электропередач.

Если вы оказались в лесу, не прячьтесь от грозы на возвышении. Держитесь места, где низкие деревья. Дуб, тополь, сосна и ель наиболее проводят разряд электричества, меньше всего – ива, клен и кусты.

Если вы оказались в поле, найдите углубление в земле. Желательно, чтобы место было сухим, ведь влажная земля сильнее проводит электричество. Не надо ложиться, лучше присесть, чтобы иметь меньше площади прилегания к земле.

Если у вас с собой есть зонтик, ни в коем случае не вскрывайте его, ведь металлические прутья притягивают разряды молнии. Все электрические приборы являются своеобразными молниеприемниками, поэтому не стоит пользоваться ими в грозу.

Нельзя купаться в водоемах. Если вы на лодке и видите, что приближается ненастье, старайтесь как можно быстрее добраться до берега.

Не звоните с мобильного телефона, ведь есть большая угроза попадания молнии.

Напомним, ученые сообщили, что в результате ужасного землетрясения Турция сместилась на три метра.

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