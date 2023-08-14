Дети будут в восторге от этого рецепта: Как приготовить маринованные огурцы без уксуса

Как замариновать огурцы без уксуса на зиму

Маринованные огурцы – это прекрасное блюдо для всей семьи, но иногда хочется изменить привычный рецепт и попробовать что-нибудь новое. Предлагаем вам попробовать вариант без уксуса, особенно понравившегося детям своей нежной сладостью.

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Эти малосольные огурчики с привкусом лета можно готовить в любое время года и они всегда будут вкусным дополнением к любому столу, пишет сайт prostoway.

Итак, вот как готовить эти аппетитные огурцы:

Выберите банку для консервации – можно выбрать одну 3-литровую или несколько 1-литровых. На дно каждой банки положите веточку соцветия укропа, лист хрена, 2 зубчика чеснока, а затем добавьте 3 горошинки черного перца, 2 листа смородины и небольшой лавровый лист. Теперь укладывайте огурцы плотно во избежание лишнего воздуха. Первый шаг – залить их кипятком и оставить на 15 минут, после чего воду следует слить. Далее, повторно залейте огурцы крутым кипятком и оставьте их на 20 минут для выдержки. После этого следует снова слить воду. Маринад готовится так: для 3-литровой банки понадобится 1,5 ст. л. соли, 4 ст. л. сахара и 1,5 ч. л. лимонной кислоты. Смешайте эти ингредиенты вместе и добавьте в банки с огурцами. Закройте банки крышками и прикройте их одеялом или махровым полотенцем до полного охлаждения.

Напомним, мы уже писали как сделать так, чтобы огурцы не горчили.

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