Детские стихи о Рождестве и Сочельнике: красивые поздравления и картинки к светлому празднику

Детские стихи о Рождестве и сочельнике

В украинских семьях издавна принято проводить зимние праздники с пением и стихами. Собраться с разными за рождественским столом – обязательная традиция. Для детей Сочельник, Рождество и коляда – любимое время, ведь за свои старания они получают сладкие подарки или даже денежное вознаграждение. Сегодня UAportal собрал самые лучшие праздничные стихи для детей. Выбирайте лучшее стихотворение и помогайте малышам изучить его текст.

***

Сочельник – день особый.

Он не такой, как все –

Старинный и высокий

В предпраздничной красе.

Есть до ночи не буду,

Ведь я со всеми жду

Рождественское чудо –

Небесную звезду.

***

Снег идёт на Рождество,

Падает, как милость Божья.

Снег идёт – и волшебство

в этот день случиться может.

Меховые елочки

Пахнут на весь дом,

Каждая иголочка шепчет:

"С Рождеством!"

***

В дни рождественские надо

Совершать одно добро:

Помогать, хотя бы словом,

Тем, кому не повезло:

Безутешного – утешить,

Безучастного – простить,

И хотя бы своих ближних

Научиться нам любить!

***

С мамой, папой запоём

Мы рождественские гимны,

В этот чудный вечер зимний

Всех поздравим с Рождеством.

Ёлка золотом сверкает,

В ярких блестках и огнях.

Из-за веток, я-то знаю,

Ангел смотрит на меня!

***

Светлый праздник Рождества!

Нет счастливей торжества!

В ночь рождения Христова

Над землёй зажглась звезда.

С той поры через столетья

Нам она, как солнце, светит.

Согревает верой души,

Чтобы мир был краше, лучше.

***

Зимний день. Заветный праздник.

Пусть мороз январский зол, –

Он, как ряженый проказник,

Снова в гости к нам пришёл.

Распахнулись настежь двери,

Разгулялась суета.

Все, кто верит и не верит,

Славят мальчика Христа.

***

Пусть гуляет вся округа

Накануне Рождества,

Много всяких дел хороших

Нужно делать успевать.

Пусть Рождественский сочельник

Всех согреет добротой,

Принесёт с собой удачу,

Радость, веру и покой.

***

На Рождественский сочельник,

Будем мы колядовать.

Только счастье и здоровье

К вам в жилище зазывать.

Соберёт нас всех сочельник,

И за праздничным столом

Семьи вместе. А достаток

Пусть приходит в каждый дом.

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