Детские стихи о Рождестве и Сочельнике: красивые поздравления и картинки к светлому празднику
В украинских семьях издавна принято проводить зимние праздники с пением и стихами. Собраться с разными за рождественским столом – обязательная традиция. Для детей Сочельник, Рождество и коляда – любимое время, ведь за свои старания они получают сладкие подарки или даже денежное вознаграждение. Сегодня UAportal собрал самые лучшие праздничные стихи для детей. Выбирайте лучшее стихотворение и помогайте малышам изучить его текст.
***
Сочельник – день особый.
Он не такой, как все –
Старинный и высокий
В предпраздничной красе.
Есть до ночи не буду,
Ведь я со всеми жду
Рождественское чудо –
Небесную звезду.
***
Снег идёт на Рождество,
Падает, как милость Божья.
Снег идёт – и волшебство
в этот день случиться может.
Меховые елочки
Пахнут на весь дом,
Каждая иголочка шепчет:
"С Рождеством!"
***
В дни рождественские надо
Совершать одно добро:
Помогать, хотя бы словом,
Тем, кому не повезло:
Безутешного – утешить,
Безучастного – простить,
И хотя бы своих ближних
Научиться нам любить!
***
С мамой, папой запоём
Мы рождественские гимны,
В этот чудный вечер зимний
Всех поздравим с Рождеством.
Ёлка золотом сверкает,
В ярких блестках и огнях.
Из-за веток, я-то знаю,
Ангел смотрит на меня!
***
Светлый праздник Рождества!
Нет счастливей торжества!
В ночь рождения Христова
Над землёй зажглась звезда.
С той поры через столетья
Нам она, как солнце, светит.
Согревает верой души,
Чтобы мир был краше, лучше.
***
Зимний день. Заветный праздник.
Пусть мороз январский зол, –
Он, как ряженый проказник,
Снова в гости к нам пришёл.
Распахнулись настежь двери,
Разгулялась суета.
Все, кто верит и не верит,
Славят мальчика Христа.
***
Пусть гуляет вся округа
Накануне Рождества,
Много всяких дел хороших
Нужно делать успевать.
Пусть Рождественский сочельник
Всех согреет добротой,
Принесёт с собой удачу,
Радость, веру и покой.
***
На Рождественский сочельник,
Будем мы колядовать.
Только счастье и здоровье
К вам в жилище зазывать.
Соберёт нас всех сочельник,
И за праздничным столом
Семьи вместе. А достаток
Пусть приходит в каждый дом.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !