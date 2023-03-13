Диетическая тыквенная каша: как приготовить быстро и просто
Для тех, кто работает на здоровье и ломает мозги, что приготовить на завтрак, предлагаем попробовать приготовить кашу с тыквой. Это блюдо будет не только вкусным, но и очень полезным, поскольку в тыкве содержится множество витаминов и полезных веществ.
Например, он из всех овощей лидирует по количеству железа, а еще он богат белками и углеводами, целлюлозой и пектиновыми веществами, а также витаминами группы В, С, Е и К. Более того, в тыкве содержится такой редкий витамин, как Т.
Читайте также: Как приготовить невероятно нежный суп-пюре из тыквы на Великий пост
Фуд-эксперты "Шубы" предлагают начинать завтрак с тыквенной каши, сваренной на молоке.
Вам понадобится:
- Тыква – 300 граммов
- Пшено – 200 г
- Молоко – 500 г
- Вода – 250 г
- Сахар и соль – по желанию
Как готовить:
Тыкву помойте, очистите от кожуры и нарежьте большими кусками, положите в кастрюлю и залейте водой. Поставьте вариться, когда закипит вода, накройте крышкой и проварите 15 минут на маленьком огне.
Влейте молоко в кастрюлю и поставьте на плиту греться, не доводя до кипения.
Пшено залейте горячей водой минут на 5, затем промойте холодной водой несколько раз.
Отварную тыкву растолчите в кастрюльке, добавьте молоко и пшено. Хорошо все перемешайте и поставьте вариться. Когда смесь закипит, убавьте огонь и проварите 20 минут. Приятного аппетита!
Предлагаем также рецепты постных блюд, которыми поделился повар Клопотенко.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграм-канал!