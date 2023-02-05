Диетическая зеленая гречка: как вкусно ее приготовить

Зеленая гречка – это ядро гречихи, очищенное без термообработки и способное к прорастанию. В нем хранится весь комплекс витаминов и микроэлементов.

На вкус зеленая гречка отличается от привычной коричневой, однако она гораздо более полезна. Ее варят, как обычную коричневую гречку, или просто заливают водой и ждут, пока набухнет, и потребляют сырой.

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Известный украинский повар Евгений Клопотенко отмечает: есть несколько простых способов приготовления зеленой крупы, главное перед употреблением ее хорошо промыть, пока вода не станет прозрачной.

Он предлагает следующие варианты приготовления зеленой гречки:

Замочите в холодной воде на ночь в пропорциях 1:2. Если к утру в гречке останется вода, то ее можно просто слить.

Также гречку можно запарить кипятком в миске или кастрюле. Пропорция та же – один к двум. Когда зальете крупу кипятком, то накройте крышкой и уже через 20-30 минут она будет готова.

Что касается вкуса этой крупы, то его можно улучшить добавлением сливочного масла или масла. Также можно добавить в кашу немного свежих или сушеных ароматных трав.

"Это может быть свежий укроп, петрушка, листики тимьяна, сушеный орегано или смесь трав, которые можно приобрести в каждом супермаркете. Если хотите выйти совсем на новый вкусовой уровень, натрите на готовую гречку небольшое количество пармезана – это просто любовь", – добавил Клопотенко.

Напомним, есть крупы, которые не нужно промывать перед приготовлением. UAportal рассказал о 7 из них и почему стоит отказаться от привычки промывать некоторую крупу.

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