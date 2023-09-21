Диетолог сказал, можно ли есть слишком много авокадо

Богатое мононенасыщенными жирами авокадо полезно для сердца и для органов пищеварения. Оно также содержит витамины С, Е, К, фолиевую кислоту, калий и магний. Авокадо можно есть в сыром виде, добавлять в салаты, омлеты, смузи и другие блюда.

Диетолог по функциональной медицине Ариана Кукуцца говорит, что употреблять этот фрукт стоит каждый день, однако важно не переусердствовать. Врач сказала, что для человека нормой является от половины до одного авокадо в день.

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Авокадо также является пищей с более высоким содержанием FODMAP, т.е. содержит углеводы, которые могут плохо перевариваться или усваиваться. Таким образом, те, кто придерживается диеты с низким содержанием FODMAP, или те, у кого чрезмерный рост кишечных бактерий, должны употреблять не более четверти авокадо в день.

По ее словам, несмотря на все преимущества авокадо, не стоит надеяться, что только потребление этого фрукта обеспечит организм необходимыми полезными веществами.

"Если вы получаете весь здоровый жир из авокадо, вы не получаете всех преимуществ от таких продуктов как оливки, оливковое масло, орехи и семена. Для поддержания общего здорового питания разнообразие имеет ключевое значение, чтобы получить все, что нужно вашему организму", – добавила она.

Ариана Кукуцца назвала и другие преимущества потребления авокадо – этот фрукт помогает организму усваивать жирорастворимые витамины A, D, E и K.

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