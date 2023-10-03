Диетологи назвали 7 продуктов, которые следует есть женщинам после 40, чтобы сохранить стройную фигуру

Чтобы оставаться в отличной форме после сорока, женщинам следует заботиться о своем полноценном питании и руководствоваться несколькими простыми рекомендациями. В этом возрасте замедляются обменные процессы, что может повлечь за собой набор лишнего веса и повышение уровня холестерина, что потенциально негативно влияет на сердце и сосуды. Диетолог Наталья Самойленко дает советы по продуктам, которые должны быть в рационе женщин после 40 лет, для поддержания стройной фигуры и общего здоровья.

Читайте также: Три варианта вкусного ужина, которые помогут похудеть

Вот, что следует включить в ежедневное питание:

Кисломолочные продукты, богатые кальцием для укрепления костей и глицином для улучшения сна, не способствуют чрезмерному набору жира. Растительные продукты, содержащие клетчатку, такие как семена кунжута, мак, орехи (миндаль и бразильский орех), фасоль, капуста, шпинат, ревень и руккола. Цельные злаки, богатые углеводами, пищевыми волокнами и витаминами группы В, такие как разнообразные каши из риса, гречихи, овсянки и т.д. Качественный белок, содержащийся в рыбе, птице, яйцах, бобовых и молочных продуктах, он способствует оптимальному функционированию внутренних органов, мышц и эластичности кожи, а также ускоряет обмен веществ. Омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, которые не производятся организмом и должны входить в рацион из-за регулярного употребления морской рыбы, такой как лосось, форель и семга, хотя бы дважды в неделю. Сельдерей, способствующий похудению, содержит большое количество воды и клетчатки, которая улучшает обмен веществ. Продукты с фитоэстрогенами, облегчающие симптомы менопаузы и способствующие похудению. Эти вещества содержатся в соевых бобах, нуте, арахисе, ячмене, винограде, ягодах, зеленом и черном чае.

В период менопаузы диетология рекомендует соблюдать трехразовое питание. Порция завтрака и ужина должна составлять 300-350 г, обед – 550 граммов. Половину каждой порции должны составлять овощи.

Напомним, мы уже писали, от каких гарниров следует отказаться женщинам, чтобы сохранить фигуру.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!