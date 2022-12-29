Диетолог предупредила, что нельзя есть в новогоднюю ночь, чтобы не навредить себе

У украинцев принято на новогодние праздники готовить множество разнообразных блюд, которыми они собираются угощать гостей. Часто это далеко не диетические блюда.

А поскольку празднование Нового года предусматривает засилье ночью, утром 1 января большинство начинает жаловаться на плохое самочувствие. Диетолог Светлана Фус рассказала известному повару Евгению Клопотенко, как правильно готовиться к новогодней ночи и какие блюда должны быть на праздничном столе, чтобы ваш организм не испытал негативного влияния.

Специалист по здоровому питанию советует готовить еду на один прием – можете при этом представлять, что готовите праздничный ужин.

"Положите сразу в тарелку то, что планируете съесть. Это для тех, кто не умеет контролировать объем съедаемой пищи и не чувствует, что уже наелся и больше есть не нужно", — добавила она.

Светлана Фус говорит, что определить, сколько пищи должно быть на тарелке, поможет такое правило: визуально разделите тарелку пополам, на одну половину нужно выложить овощи или салаты, на другую – мясные или рыбные блюда, отдельно нужно поместить пищу, богатую углеводы – хлеб или картофель.

Диетолог подчеркнула: если вы собираетесь готовить много мясных или рыбных блюд, то позаботьтесь, чтобы у них обязательно должно быть много зелени и овощей.

Также она посоветовала во время новогоднего застолья тщательно пережевывать пищу, чтобы не страдала пищеварительная система. Также важно не пропускать основные приемы пищи перед застольем.

Еще Светлана Фус советует менять рецепты привычных блюд, делая их более полезными.

"Например, в салате Оливье колбасу можно заменить мясом или рыбой. А чтобы не использовать большое количество майонеза, делайте заправку на основе натурального кислого йогурта или сметаны с добавлением горчицы, перца и других специй по вкусу", — говорит она.

Что касается новогодних десертов, специалист говорит, что можно подготовить небольшое количество фруктов – цитрусовые, киви, хурму. Тортом и конфетами лучше ночью не лакомиться.

Читайте также советы Светланы Фус, как правильно питаться при отсутствии электричества.

Раньше мы писали замечания Светланы Фус об ошибках при правильном питании.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!