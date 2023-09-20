Диверсанты взорвали два самолета и вертолет в Подмосковье (фото)

На аэродроме "Чкаловский" в Подмосковье 18 сентября были взорваны два самолета и один вертолет российской военной авиации. Задание выполнили диверсанты.

Как сообщила украинская разведка, на аэродроме "Чкаловский" группа следственного комитета России расследует диверсию, в результате которой 18 сентября 2023 года были существенно повреждены два самолета и один вертолет.

"Событие вызвало большую истерику в высших военных коридорах — на аэродроме базируются правительственные самолеты, так называемые "самолеты судного дня" и специальные самолеты (самолеты-разведчики)", – говорится в сообщении.

По данным разведчиков, неизвестные диверсанты на аэродроме заложили взрывчатку и взорвали самолеты АН-148 и ИЛ-20, относящиеся к 354 авиаполкам специального назначения. Также поврежден вертолет МИ-28Н, который до этого активно привлекался к сбитию ударных дронов над Московской областью.

"Повреждения самолетов не позволят рассчитывать на их быстрое восстановление. У вертолета взрывом повреждена хвостовая часть. Еще один АН-148, находившийся рядом с другими на стоянке, получил незначительные повреждения. Карательными органами рф проводятся мероприятия по поиску диверсантов и ограничению распространения в местных СМИ информации о событии", – отметили в Главном управлении разведки.

Напомним, 20 сентября в Воронежской области на россии упал истребитель Су-34.

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