Дизайнеры назвали 5 признаков удачно спланированной квартиры

Современные новостройки существенно отличаются от советских многоэтажек по разнообразию планировок. Теперь типичные проекты становятся редкостью, а несколько десятилетий назад все квартиры были одинаковыми. В наше время ситуация изменилась, и многие новостройки позволяют создать собственное планирование, которое соответствует конкретной семье и их потребностям. Хорошая планировка может послужить основой для комфортного проживания. На что следует обратить внимание при выборе квартиры, расскажет Koval Studio Design.

Объединенная кухня-гостиная

Гостиная больше не простая комната для проживания, как это было в советские времена. Теперь это место для совместных встреч семьи, приема гостей и вечера с друзьями. Объединенная кухня и гостиная не только упрощают процесс приготовления и подачи блюд на стол, но также устраняют разделение между этими зонами, предоставляя простор обоим помещениям. Это также сделает ваше жилище более просторным.

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Два или более санузла

Если у вас есть две или более комнат, важно иметь отдельный гостевой санузел и личный для хозяина. Желательно, чтобы второй включал ванную и отдельный душ.

Высокий потолок

Многие выросли в квартирах с низкими потолками, которые казались нам очень тесными. Однако сейчас строители отходят от этого стиля, и хотя высокие потолки увеличивают стоимость квартир, они также прибавляют простор.

Отдельные комнаты и коридор

Каждая комната должна иметь свой отдельный выход в коридор без проходных комнат. Это улучшает планировку и делает его более функциональным. Также желательно, чтобы комнаты были квадратной формы или если они прямоугольные – не слишком вытянутыми.

Напомним, мы уже писали, какие вещи делают интерьер немодным.

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