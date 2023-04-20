Для чего класть кусок мыла под простыню: ответ удивит

Хороший ночной сон является залогом продуктивного рабочего дня. Хорошо выспавшийся человек имеет больше сил и энергии.

Если вы страдаете бессонницей, следует обратиться к врачу, или попробовать методику правильного дыхания, работающего как снотворное. Об этом мы писали раньше.

Выяснилось, что уснуть без проблем может помощи и кусок мыла, вложенного под простыню. Об этом методе сообщает издание Tips and Tricks. Отмечается, что люди иногда не могут нормально заснуть из-за симптомов синдрома беспокойных ног (RLS).

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Это расстройство сна, характеризующееся неконтролируемым желанием двигать голень. Обычно он усиливается вечером и ночью, и жалобы возникают в основном тогда, когда человек хочет отдохнуть.

"При движении жалобы уменьшаются, но как только движение прекращается, появляются симптомы. Это делает практически невозможным заснуть. Симптомами синдрома беспокойных ног являются дрожь в ногах, непреодолимое желание двигать ими и жалобы на невозможность отдохнуть. Симптомы уменьшаются, когда человек ходит, а вот ночью симптомы усиливаются, чем днем", – пишет издание.

По его данным, лавандовое мыло может помочь тем, кто страдает таким синдромом. "Лаванда оказывает успокаивающее действие. Каждый вечер кладите кусочек лавандового мыла между простынями у ног. Вы должны заметить, что спазмы и судороги уменьшаются, а ваши ноги чувствуют себя гораздо спокойнее", – говорится в сообщении.

В Tips and Tricks добавили, что у лайфхака с лавандовым мылом нет научного объяснения, однако, уверяют журналисты, он действительно действенен.

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