Для чего класть пищевую пленку в холодильник: 6 небанальных и полезных лайфхаков

Пищевая пленка позволит дольше хранить открытые продукты в холодильнике и на воздухе, ведь они не будут обветриваться и лучше сохранят свой первоначальный вкус. Однако существует не менее 6 нетрадиционных способов применения пищевой пленки, которые облегчат работу на кухне и будут полезны.

Ее часто используют в быту, а опытные хозяйки давно догадались о преимуществах и других вариантах применения пленки. Об этом пишет nv.life.

Читайте также: Как правильно разжигать дрова, чтобы они горели дольше и давали больше тепла.

6 лайфхаков с пищевой пленкой

Заворачивайте тесто в пищевую пленку , так оно не будет прилипать, не впитывать посторонние запахи и не обветриваться.

, так оно не будет прилипать, не впитывать посторонние запахи и не обветриваться. Застелите поверхность для раскатки теста пищевой пленкой и насыпьте муку поверх пленки, сверху положите тесто и также накройте пленкой для дальнейшей раскатки. Таким образом, мука не будет разлетаться по всей кухне.

Готовьте яйца пашот в пленке . Это легкий способ приготовления, который точно удастся. Для этого пленку смазать маслом, положить в пиалу и разбить в подготовленную миску с пленкой яйцо. Завяжите это в мешочек и отправляйте вариться в кипяток.

. Это легкий способ приготовления, который точно удастся. Для этого пленку смазать маслом, положить в пиалу и разбить в подготовленную миску с пленкой яйцо. Завяжите это в мешочек и отправляйте вариться в кипяток. Чтобы продлить срок хранения бананов , нужно плотно обмотать основу связки бананов пищевой пленкой. В некоторых лайфхаках рекомендуют еще фольгу.

, нужно плотно обмотать основу связки бананов пищевой пленкой. В некоторых лайфхаках рекомендуют еще фольгу. А если вы пользуетесь гаджетами на кухне или в ванной , где их можно залить водой или запачкать, то пищевая пленка поможет защитить устройство. Наклейте пленку на клавиатуру ноутбука или на экран смартфона, она не мешает нажимать клавиши и работать с сенсором.

, где их можно залить водой или запачкать, то пищевая пленка поможет защитить устройство. Наклейте пленку на клавиатуру ноутбука или на экран смартфона, она не мешает нажимать клавиши и работать с сенсором. Если вы приобрели некачественную, дешевую пленку, которая плохо отходит от рулона или отрывается кусками, это можно исправить. положив рулон на несколько часов в холодильник.

Раньше мы рассказывали какой режим стиральной машинки лучше не использовать, чтобы вещи не оставались грязными после стирки.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!