Для чего оставлять зубчик чеснока у входной двери

Чеснок довольно популярен на кухне, однако его можно широко применять и в быту. Для примера – чтобы избавиться от надоедливых вредителей, которые с началом холода пытаются проникнуть в дом.

Как сообщает "Санте", осенью под порог дома стоит положить несколько зубчиков чеснока, тогда вредители будут обходить ваше жилище. Также можно разложить очищенный чеснок на подоконниках снаружи и у балконных дверей. Издание советует также положить чеснок в углы и щели в стенах.

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Можно смешать сок нескольких зубчиков чеснока с водой и разбрызгать жидкость на стены у входа в дом, на балкон, у окон или в любом другом месте, где собираются насекомые и мошкара.

Вместо чеснока можно использовать и черный молотый перец, или лук. Перец рассыпают под порог и подоконник с улицы. А лук используют так же как чеснок.

Кстати, этот способ способен отпугнуть от дома и дворовых кошек, которые могут оставлять метки на стенах дома, на окнах и входной двери.

Предлагаем узнать, зачем чеснок вбрасывают в унитаз.

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