Днепр ночью подвергся массированной атаке дронов: есть погибший и много раненых

В ночь на 17 июля российские оккупанты атаковали Днепр и его окрестности с помощью дронов. В результате ударов возникли пожары, было повреждено несколько предприятий, а также есть пострадавшие среди мирного населения.

Об этом передает "РБК-Украина", ссылаясь на главу Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака. Он отметил, что украинские военные сбили 22 вражеских дрона, однако некоторым из них удалось попасть в цели. В частности, под интенсивным обстрелом оказался город Днепр.

"В областном центре погиб один человек. Еще 5 пострадали. Мужчины 35, 37, 40 и 52 лет госпитализированы. Трое из них - в тяжелом состоянии. 70-летний пострадавший оправляться будет дома. Возникло сразу несколько пожаров. Повреждены предприятия", – написал Лысак.

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В Днепровском районе, в частности в Солонянской и Слобожанской громадах, взрывы были слышны очень сильно. В результате атаки повреждены хозяйственные постройки и теплица.

В Никопольском районе враг применил FPV-дроны и РСЗО "Град", а также сбросил боеприпасы с беспилотников. Пострадали город Никополь и Марганецкая громада.

"Пострадали пять человек. Мужчины 31, 42, 65 лет и 58-летняя женщина госпитализированы в состоянии средней тяжести. 21-летний парень лечиться будет дома. Загорелось авто. Изуродованы частный дом и хозяйственная постройка", – добавил Лысак.

Кроме того, глава ОВА отметил, что враг также совершил удар FPV-дронами по Межевской громаде Синельниковского района. В результате атаки была повреждена инфраструктура.

Напомним, в ночь на 16 июля войска РФ нанесли воздушные удары по территории Украины. В частности, пострадали города Кривой Рог, Винница и Харьков.

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