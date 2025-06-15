До 150 тысяч гривен поддержки: как молодым украинцам воспользоваться госгрантами

В 2025 году молодые украинцы могут присоединиться к правительственной грантовой программе, направленной на повышение их финансовой независимости. В рамках этой инициативы предусмотрено финансирование до 150 тысяч гривен для реализации собственных проектов.

Информация о программе опубликована на официальном сайте Государственной службы занятости. Речь идет о правительственной инициативе "Собственное дело", созданной для того, чтобы помочь молодежи воплотить свои бизнес-идеи и запустить стартап.

Эта программа ориентирована на тех, кто стремится открыть собственное дело, но не располагает достаточными финансовыми ресурсами. Государство предоставляет первоначальное финансирование, которое можно направить на:

приобретение оборудования;

аренду необходимых помещений;

прочие стартовые расходы для запуска бизнеса.

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Программа будет реализована в сотрудничестве Министерством экономики Украины и Государственной службой занятости.

Кто может присоединиться к программе и как это сделать

Участие в грантовой программе могут принять молодые украинцы в возрасте от 18 до 25 лет, имеющие бизнес-идею и готовые реализовать ее на практике.

Для этой возрастной категории не выдвигается обязательное требование создания рабочих мест – достаточно зарегистрироваться как физическое лицо-предприниматель (ФЛП).

В рамках проекта можно получить финансирование до 150 тысяч гривен на закупку оборудования, аренду помещения и другие стартовые расходы.

Через три года у участников есть возможность повторно подать заявку – на этот раз на микрогрант в размере до 250 тысяч гривен. Однако в таком случае будет обязательным условие – создание не менее двух рабочих мест.

Чтобы получить микрогрант, необходимо пройти несколько этапов:

подать заявку вместе с бизнес-планом (есть готовые шаблоны и пошаговые инструкции);

скачать документы через портал "Действие";

пройти собеседование в центре занятости;

дождаться решения, которое появится в личном кабинете Действия;

подписать договор о предоставлении микрогранта;

открыть счет для зачисления денежных средств.

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