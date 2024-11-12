До 3 тысяч долларов: какая категория украинцев имеет право на денежную помощь от государства

Mercy Corps запустила программу финансовой поддержки для возобновления сельскохозяйственной деятельности в Украине. Помощь направлена на фермеров, предпринимателей аграрного сектора и семьи внутри перемещенных лиц.

Размер финансирования Участники могут получить до 3000 долларов (в гривневом эквиваленте по курсу НБУ). Конкретная сумма определяется индивидуально, учитывая потребности каждого хозяйства. Средства предназначены для развития фермерской деятельности. Об этом пишет 24 tv.ua.

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География программы Поддержка доступна в 10 областях Украины:

Днепропетровская

Донецкая

Запорожская

Кировоградская

Николаевская

Полтавская

Сумская

Харьковская

Херсонская

Черниговская

Как подать заявку:

Зарегистрироваться на официальном портале Mercy Corps Заполнить анкету после регистрации Ответить на планы использования средств и потребностей хозяйства

Примечание: Развернутый бизнес-план не требуется – достаточно коротко описать текущую деятельность и потребности. Победителей выберут на конкурсной основе с учетом ситуации безопасности.

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