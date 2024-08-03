До 40 градусов и выше: в Украину снова идет жгучая жара

На Украину снова надвигается аномальная жара из Африки. Пик придется на 5-15 августа. Западные и южные области Украины первыми встретят жару.

Такой прогноз озвучил синоптик, кандидат географических наук Игорь Кибальчич.

Есть высокая вероятность поступления тропического африканского воздуха в северные широты, что приведет к новой волне жары во многих европейских странах. Ожидается, что пик жаркой погоды в центральной и южной Европе придется на 5 - 15 августа. В этот период максимальные суточные температуры могут достигать местами +40 °С и выше", - отметил он.

"Постепенно субтропический гребень и связанная с ним аномально жаркая погода будут продвигаться в восточном направлении. Поэтому западные и южные области Украины встретят жаркую погоду первыми, где будут фиксироваться максимальные показатели температуры +34…+38 °С", - добавил Кибальчич.

Во второй половине месяца ожидается постепенное понижение температурного фона. "Поэтому основная часть дождей будет выпадать во второй и третьей декаде августа, но с учетом повышенного атмосферного давления и подавленной циклонической деятельностью количество осадков по всей Украине прогнозируется небольшим и может составить лишь 30-60% от климатической нормы, что соответствует примерно 15-40 мм. Подобная тенденция крайне негативно отразится на состоянии растительности во многих областях Украины, а также приведет к дальнейшему снижению уровня рек преимущественно на Левобережье страны.

Напомним, сильная шестибалльная магнитная буря бьет по Земле.

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