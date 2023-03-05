Добавьте этот продукт и ваше масло не будет горчить: простой лайфхак

Этот лайфхак был популярен еще в советские времена, когда подсолнечное масло имело чрезвычайный спрос и было на каждой кухне, но достать его было не так просто. Чтобы продлить срок хранения и улучшить качество продукта, в растительное масло добавляли один дополнительный ингредиент.

Читайте также: Почему нельзя лить масло на холодную сковороду

В городах жители покупали подсолнечное масло в стеклянных бутылках, металлических банках или картонных упаковках. В деревнях масло часто самостоятельно давили из семян и хранили в бидонах и бутылях. Этот продукт держали впрок, поэтому важно было, чтобы масло сохраняло свои свойства и превосходный вкус в течение длительного времени. Именно поэтому в масло добавляли обычную соль.

Она исполняла роль консерванта и не давала подсолнечному маслу горчить и портиться. Холодильники были редкостью, а места у них было мало. Наши бабушки пользовались довольно необычным, но очень действенным методом, добавляя соль в емкости с маслом.

Иногда это делали даже на предприятиях, где масло производилось, ведь попытки улучшить качество этого продукта при производстве были не совершенными. Поэтому таким образом пытались продлить жизнь дешевому и менее качественному маслу.

Напомним, ранее мы писали, почему лучше не жарить пищу на обычном сливочном масле.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!